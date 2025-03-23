سفارة باكستان بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني الـ85 لباكستان

احتفلت سفارة باكستان بالقاهرة اليوم الأحد، باليوم الوطني الـ85 لباكستان.

ورفع القائم بالأعمال الدكتور رضا شاهد العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني. ودعا الله تعالى أن يمنّ على باكستان بالخير والرخاء والسلام. وقُرئت رسائل من الرئيس ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بهذه المناسبة.

حضر مراسم رفع العلم مسؤولون من سفارة باكستان بالقاهرة وأفراد من الجالية الباكستانية في مصر.

وفي وقت سابق، زار أمين سر الرئاسة القائم بالأعمال وسلمه رسالة تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة اليوم الوطني لباكستان.

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