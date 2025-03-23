القليوبية تعلن عن حاجتها لـ 45 مهندسا للعمل بالوحدات المحلية

أعلنت محافظة القليوبية عن حاجتها للاستعانة بالسركي اليومي (الاجر نظير العمل) لعدد 45 مهندس للعمل بصفة مؤقتة بالوحدات المحلية لمراكز ومدن الخانكة وقليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية وذلك من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة للعمل فى مجال التنظيم (عمارة - مدني- تخطيط عمراني) وذلك وفقا للتخصصات المطلوبة.

وأشارت محافظة القليوبية إلى الشروط الواجب توافرها كالآتي:

- ألا يزيد السن عن 40 عاما وقت التقديم

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالوحدة المحلية المتقدم بها أو يرغب في العمل في إحدى الوحدات المحلية المعلن عنها بغض النظر عن الإقامة مع كتابة إقرار بذلك

- العمل بالوحدات المحلية لمراكز ومدن الخانكة وقليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية دون المطالبة بزيادة أي أعباء مالية.

وكشفت محافظة القليوبية عن حاجتها 15 مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، و10 مهندسين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، و10 مهندسين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر، و10 مهندسين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر.

وأعلنت المحافظة عن ضوابط الاختيار، أن تكون ضوابط الاختيار حسب أعلى الدرجات في الاختبارات.

المستندات المطلوبة: تقديم ملف يحتوي على صور من المستندات المطلوبة على ان يتم تقديم الاصل فى حالة الاختيار وتكون مطابقة لما تم تقديمه سابقا وهى كالتالي ( طلب التقديم- شهادة المؤهل- شهادة تادية الخدمة العسكرية- الكارنية الصادر من نقابة المهندسين- صورة بطاقة الرقم القومي- شهادة ميلاد مميكنة- صحيفة الحالة الجنائية- شهادات الخبرة ان وجدت).

يبدأ التقديم في اليوم التالي لنشر الإعلان على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية والبوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية ولمدة أسبوعين ويكون التقديم بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة شخصيا ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة قبل أو بعد انتهاء مواعيد الإعلان أو التي ترد بالبريد.