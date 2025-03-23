الجيش الإسرائيلى: الهجوم البرى على بيت حانون يهدف لتدمير البنية التحتية لحماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بدأ عمليات برية جديدة أمس في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الأحد، عن بيان الجيش القول "إن الهجوم يهدف إلى تدمير البنية التحتية لحماس وتوسيع منطقة عازلة على طول الحدود".

وخلال العملية، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي عدة أهداف في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرا "عاجلا" وفوريا للفلسطينيين المقيمين في حي تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة بإخلاء المنطقة.

وفي منشور على منصمة إكس، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العقيد أفيخاي أدرعي، خريطة للمنطقة المقرر إخلاؤها، قائلا إن "المنطقة التي تتواجدون فيها تُعتبر منطقة قتال خطرة" إذ يُنفذ الجيش عمليات هناك.

وطلب أدرعي من سكان المنطقة التحرك سيرا على الأقدام فورا عبر ما يُسمى طريق غوش قطيف باتجاه منطقة المواصي على ساحل القطاع الجنوبي.

وقال: "يُمنع التنقل بالمركبات".

وحذر من أن البقاء في تل السلطان أو السفر عبر طرق أخرى "يُعرض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر".

وأضاف المنشور: "أخلوا المنطقة فورا".