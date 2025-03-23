توزيع 3 آلاف شنطة مواد غذائية على الأسر الأولي بالرعاية في البحر الأحمر

سلمت مديرية أوقاف البحر الأحمر، اليوم الأحد 3 الاف شنطة مواد غذائية تضم 15 طن سلع تموينية عبارة عن 6 طن أرز و 6 طن سكر و3 طن مكرونة ، لمديرية التضامن بالمحافظة.

جاء ذلك في حضور الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، صبرى عبد الحميد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر .

وأشار السباعى إلى أن كل شنطة غذائية تضم 2 كيلو سكر و2 كيلو أرز وكيلو مكرونة سوف يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة بمعرفة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر



وأضاف السباعي الى انه سيتم توجيه هذه المواد الغذائية لتحسين أوضاع الأسر الأولي بالرعاية وتقديم الدعم لهم .

يأتي هذا في ضوء الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.