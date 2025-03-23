"في ظلال الصيام" ندوة بجامعة بني سويف الأهلية

نظم برنامج علم النفس الإكلينيكي بجامعة بني سويف الأهلية ندوة تثقيفية تحت عنوان "في ظلال الصيام" وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية بين طلابها، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية.

تأتى الندوة تحت إشراف الدكتورة رشا عادل، عميد قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور قياتي عاشور مدير البرنامج.

تناولت الندوة مشروعية الصيام والحكمة منه، وأحكامه، وما يجوز للصائم وما لا يجوز، إضافة إلى التأكيد على القيم الأخلاقية التي يعززها الصيام في سلوك الأفراد والمجتمع.

وأكد الدكتور منصور حسن ، أن الندوة تأتي في إطار الدور التثقيفي الذي تحرص الجامعة على تقديمه لطلابها، مشيرًا إلى أن تعزيز الوعي الديني جزء أساسي من بناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي من خلال تقديم محتوى ديني يعزز من قيم الاعتدال والتسامح، ويدعم السلوكيات الإيجابية في المجتمع الجامعي، لافتاً أن التعاون بين الجامعة والأزهر الشريف يتمثل في تنظيم ندوات ولقاءات تثقيفية بشكل مستمر، تُسهم في نشر الثقافة الدينية الوسطية بين الطلاب، والرد على استفساراتهم من خلال متخصصين في الفقه والعلوم الشرعية.

وأشار الدكتور قيادتي عاشور، إلى أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها البرنامج خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تنمية الوعي الديني لدى الطلاب، وتعزيز ثقافة الحوار والاستفسار عن القضايا الدينية من مصادرها المعتمدة.