رئيس جامعة أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التوعوية للطلاب

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، الذي عُقد في مقر جامعة القاهرة، أمس السبت 22 مارس 2025، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور المنشاوي، أن الاجتماع تناول العديد من الملفات المهمة التي تسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، موضحا أن المجلس استعرض آليات دعم البحث العلمي والابتكار، تنفيذًا للسياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، حيث أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية توجيه الأبحاث العلمية نحو التحديات التنموية والاقتصادية، بما يسهم في تحقيق نهضة علمية وصناعية مستدامة.

كما وجّه الوزير بتكثيف الحملات التوعوية لطلاب الجامعات حول التحديات التي تواجه الأمن القومي، من خلال تنظيم ندوات واستضافة شخصيات وطنية في مختلف المجالات لتنمية وعي الطلاب بهذه القضايا.

وفي إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية، أكد الوزير على أهمية تنمية الحس الفني والثقافي للطلاب، والتوسع في المسابقات الفنية والإبداعية، بما يشمل إنتاج وعرض المسرحيات والفيديوهات والأعمال الفنية داخل وخارج الجامعات.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات لتقديم خبراتها في مجال تطوير الدراما والإعلام، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاستفادة من الكفاءات الأكاديمية في إثراء المحتوى الإعلامي.

وأشاد الوزير بإدراج 19 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية لعام 2025، مؤكدًا أهمية دعم الباحثين وتشجيع النشر العلمي في المجلات الدولية المرموقة، بما يعزز مكانة الجامعات المصرية عالميًا.

واستعرض المجلس تقريرا حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس، حيث ترأس الدكتور أيمن عاشور اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، وتمت الموافقة على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهي: جامعة القاهرة الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية، وذلك في إطار جهود التوسع في التعليم العالي وإتاحة فرص تعليمية متميزة. كذلك ناقش المجلس نتائج مشاركة الجامعات المصرية في اجتماعات مجموعة بريكس للتعليم، حيث انضمت 20 جامعة مصرية إلى شبكة بريكس للتعليم العالي، لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات مع الجامعات العالمية.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العليا لاختبارات القدرات، لمتابعة وتنظيم امتحانات القدرات للقبول بالكليات التي تتطلب ذلك، كما أقر تغيير اسم جامعة جنوب الوادي إلى جامعة قنا، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

واختتم الاجتماع بالتقاط صورة جماعية لأعضاء المجلس، احتفالًا بـ اليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات، بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشائه.

