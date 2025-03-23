الاحتلال يطالب أهالي غزة بالنزوح من تل السلطان والحي السعودي

رصد مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، يوسف أبو كويك، الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة في ظل الخروقات الإسرائيلية لملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويرتكب مجازر جديدة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال «أبو كويك» إن الأوضاع تزداد تعقيدًا مع توسع رقعة العملية البرية التي تترافق مع القصف الجوي الإسرائيلي، موضحا أن منذ فجر اليوم حتى هذه اللحظة سقط قرابة 30 شهيدًا في رفح الفلسطينية وخان يونس إثر سلسلة من الغارات التي شنها جيش الإحتلال الإسرائيلي واستهدفت في مجملها منازل مواطنين في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس وفي منطقة كاف موراج وقرية النصر في الشمال الشرقي لمدينة رفح.

تابع أن جيش الاحتلال استهدف أيضَا الحي الياباني غرب خان يونس، وأن هذه الغارات استهدفت المدنيين خلال ساعات الليل وقد جرى نقل الجثامين إلى مشفى غزة الأوروبي الذي يقع في الجنوب شرق خان يونس وكذلك مشفى ناصر وسط المدينة بينما تواصل طواقم الدفاع المدني محاولات انتشال جثامين الشهداء التي لاتزال عالقة أنقاض المنازل، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال يطالب المواطنين بالنزوح من تل السلطان والحي السعودي.