خبير اقتصادي: زيادة المناطق الحرة يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز صادراتها

قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن زيادة المناطق الحرة يؤكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التجارة الدولية والتصدير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «القطاع الصناعي يساهم حاليًا بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 20% مثل أى دولة صناعية متقدمة».

وتابع: «القطاع الصناعي يعمل به 3.5 مليون عامل، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة العمال فى القطاع الصناعي والمساهمين فيه إلى حوالي 8 ملايين عامل، وسيكون لذلك تأثير كبير على تخفيض معدلات البطالة فى الدولة المصرية».

وأكمل: « من ناحية أخرى فإنه فيما يتعلق بالصادرات، فإن الدولة تسعى بشكل كبير الى زيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى حوالى 100 مليار دولار، وبالتالي معالجة الخلل الهيكلي فى الميزان التجاري للدولة المصرية».

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