بمشاركة 25 دولة.. القاهرة تستضيف الدورة الـ 60 لتدريب الصحفيين الشباب الأفارقة

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين عن فتح باب التسجيل للدورة التدريبية الـ60 للصحفيين الشباب الأفارقة، والتي ستُعقد في القاهرة خلال الفترة من 12 أبريل إلى 1 مايو 2025، بمشاركة ممثلين من 25 دولة إفريقية، إلى جانب نخبة من الصحفيين المصريين من مختلف المؤسسات الصحفية القومية والحزبية ووكالة الأنباء.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم اختيار 10 صحفيين من أعضاء الجمعية العمومية لحضور الدورة، من خلال قرعة علنية تُجرى بالتنسيق مع اتحاد الصحفيين الأفارقة، وذلك وفقًا للشروط التالية:
• أن يكون المتقدم عضوًا بالنقابة.
• يتراوح عمره بين 20 و35 عامًا.
• يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
• لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الصحفي.
• لم يسبق له المشاركة في الدورات السابقة.
ودعت اللجنة الراغبين في التسجيل إلى التقديم عبر رقم الواتساب 01099221510 أو من خلال الرابط الإلكتروني: https://forms.gle/E8uE83pozf6Q2NuSA.