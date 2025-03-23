بمشاركة 25 دولة.. القاهرة تستضيف الدورة الـ 60 لتدريب الصحفيين الشباب الأفارقة

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‎أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين عن فتح باب التسجيل للدورة التدريبية الـ60 للصحفيين الشباب الأفارقة، والتي ستُعقد في القاهرة خلال الفترة من 12 أبريل إلى 1 مايو 2025، بمشاركة ممثلين من 25 دولة إفريقية، إلى جانب نخبة من الصحفيين المصريين من مختلف المؤسسات الصحفية القومية والحزبية ووكالة الأنباء.

‎وأوضحت اللجنة أنه سيتم اختيار 10 صحفيين من أعضاء الجمعية العمومية لحضور الدورة، من خلال قرعة علنية تُجرى بالتنسيق مع اتحاد الصحفيين الأفارقة، وذلك وفقًا للشروط التالية:

‎ • أن يكون المتقدم عضوًا بالنقابة.

‎ • يتراوح عمره بين 20 و35 عامًا.

‎ • يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

‎ • لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الصحفي.

‎ • لم يسبق له المشاركة في الدورات السابقة.

‎ودعت اللجنة الراغبين في التسجيل إلى التقديم عبر رقم الواتساب 01099221510 أو من خلال الرابط الإلكتروني: https://forms.gle/E8uE83pozf6Q2NuSA.