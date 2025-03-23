القاهرة للدراسات: تطابق الرؤي بين مصر والإمارات في جميع المجالات

قال الدكتور عبدالمنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية , أن المتابع للعلاقات المصريه الاماراتيه يجد انها في تطور وتنامي مستمر خاصه في الاونه الاخيره في كافه المجالات والقطاعات لاسيما ( القطاع السياحي و قطاع التطوير العقاري ), كما شهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في الاستثمارات الإماراتية داخل القطاع المصرفي المصري مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

و أضاف “السيد” -في تصريحات لـ"البوابة نيوز“- أن هناك تنسيق وتعاون مستمر بين البلدين ولعل تطابق وجهات النظر في كثير من القضايا التي تخص المنطقه العربيه كان داعما لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والامارات بشكل كبير خلال السنوات الماضيه حيث زادت الي 5.6 مليار دولار خلال عام 2024 , و تعد ”مصر" خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.

و حققت مصر ارتفاعا كبيرا في حجم الصادرات للإمارات خلال 2024 إلى 3.1 مليار دولار بزياده 44%

عن العام السابق له , في حين ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات بنسبة 17.8% خلال 2024، لتصل إلى 2.211 مليار دولار.



وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , تعد “ الإمارات” الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر , كما ان “مصر” هي سادس أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على المستوى العربي, وتقدر حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر بنحو 15 مليار دولار فضلًا عن الصفقه الاستراتيجية لرأس الحكمه التي تجاوزت 35 مليار دولار , مما جعل دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي بعد صفقة رأس الحكمه , و تبلغ الشركات الإماراتية العاملة في مصر 1941 شركة و من المتوقع زيادتها خلال الفتره القادمه خاصه بعد قيام شركه" اعمار الإماراتيه "بالاستثمار في مدينه مستقبل سيتي ب 100 مليار جنيه مصري , فيما بلغ حجم الاستثمارات المصريه في الامارات 1,2 مليار دولار .

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد , لاشك ان الدعم الذي تقدمه الحكومتان المصرية والإماراتية لتنمية الروابط المشتركة كان له الاثر الايجابي علي نمو العلاقات التجاريه والاقتصاديه بين مصر والامارات وامامنا فرصه التوسع في استكشاف الفرص الاستثمارية بما يتواءم مع الأهداف التنموية للبلدين ويدعم مبادئ الانفتاح والاقتصاد الحر في التجارة من خلال تبني وتطوير آليات جديدة للتعاون المشترك تخدم جهود البلدين والترويج لفرص الاستثمار والتجارة المشتركة ، وتعظيم الاستفادة من الخدمات اللوجستية بالبلدين بهدف تسهيل التجارة البينية والإقليمية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، إلى جانب أهمية العمل على تعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الشباب والمرأة بين البلدين، حيث أن تلك الشريحة من الشركات تعد الأكثر احتياجًا للمساندة والدعم والتشجيع ,

و كشف السيد, عن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات, و التى نمت بشكل ملحوظ لتسجل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي الحالي , مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي وجاءت الإمارات العربية في المركز الثاني بقائمة الدول الأعلى تسجيلا لتحويلات المصريين بالخارج بعد “ المملكة العربية السعودية” .



