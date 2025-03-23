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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يعلن إطلاق مسابقة الأسرة المثالية لعام 2025

محافظ مطروح اللواء
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب
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أعلن اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح، اليوم الأحد، بدء إطلاق مسابقة الأسرة المثالية لعام 2025، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بملف ذوي الإعاقة ودعم الأسر المصرية وتشجيعهم على تعزيز القيم.

وأكد محافظ مطروح أن المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، أطلق مسابقة الأسرة المثالية ٢٠٢٥ فى دورتها الثانية لتشجيع أسر الأشخاص ذوى الإعاقة على المشاركة، وذلك تمهيدا لتكريم الفائزين ممن تنطبق عليهم المعايير فى احتفالية سينظمها المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة خلال شهر أبريل ٢٠٢٥.
 وأضاف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن المسابقة تضم اختيار الشخص المثالى فى كل من الفئات الآتية «أم ذات إعاقة ـ أم لأبناء ذوى إعاقة ـ أم بديلة أو أب بديل لشخص من ذوى الإعاقة ـ أب مثالي لأبناء من ذوى الإعاقة ـ أخت أو أخ يرعى (أخ أو أخت من ذوى الإعاقة) ـ صديق أو رفيق داعم لصديقه من ذوى الإعاقة».
 جدير بالذكر أنه يتم ملء استمارة الترشح المرفقة على الرابط التالي: https://forms.gle/qKUmgV3xifoxHLrJ6
أو من خلال صفحة المجلس على فيسبوك: https://www.facebook.com/NCPDEGYPT/?locale=ar_AR
على أن يكون آخر موعد لتلقى استمارات الترشح يوم الإثنين الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٥.

واستمرارا لاهتمام المحافظة بملف ذوى القدرات والهمم، ووجه محافظ مطروح بعمل مسابقة محلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة لاختيار أيضا الأسرة المثالية من هذه الفئة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ورؤساء المدن والإعلان عنها بإذاعة مطروح الإقليمية. 

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