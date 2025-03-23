مصر تدين الهجوم الإرهابى في جمهورية النيجر

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الغاشم الذى استهدف مسجد جنوب غربي النيجر، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا.

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية النيجر، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى المشين، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المصابين.

وأكدت مصر، في بيان وزارة الخارجية اليوم الأحد، على تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر الشقيقة ودعمها لكافة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، مستنكرة كافة الأعمال التي تستهدف دور العبادة والأماكن المقدسة.