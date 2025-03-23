طبيبة تكشف عن فيتامينات يجب تعويضها بعد الشتاء

كشفت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية أهمية بعض الفيتامينات للجسم بعد فترة الشتاء حيث أن الشتاء يأخذ من الإنسان قدرا كبيرا من الطاقة كما يأخذ أيضا العناصر الغذائية من الجسم ولهذا يجب اتباع الارشادات الصحية التعوضية للحفاظ على صحة جيدة وفقا لما نشرتة مجلة radio1.ru.

وتشير الطبيبة: تساعد أشعة الشمس والماء والتغذية والنوم على تعويض نقص الفيتامينات بعد فصل الشتاء وفي تعافي الإنسان من نزلات البرد التي تستمر ثلاثة أشهر ويعيد بناء جسمه للربيع.

وتقول: يلعب كل شيء دورا في هذه الحالة، ولكن الشيء الرئيسي هو الموقف الداخلي الذي يمنع تدمير خلايانا لأنه مهما تناولنا من مضادات الأكسدة فإن العوامل المعروفة والعادات السيئة تدمر كل شيء بعد فصل الشتاء غالبا ما يكون هناك نقص في فيتامين D وفيتامين B12.

وتضيف: يمكن تعويض فيتامين D بتناول الأسماك والبيض ومنتجات الألبان كما تساعد الأسماك البحرية الدهنية والأعشاب البحرية والجوز البرازيلي على تعويض نقص فيتامينات B12 و С، واليود، والسيلينيوم.

كما يمكن تعويض نقص الكالسيوم بتناول بذور السمسم التي بالإضافة إلى الكالسوم تحتوي على مادة إينوزيتول، التي تساعد الشخص على البقاء هادئا، وتمنعه من صب جام غضبه على الآخرين كما يعدالديك الرومي من أغنى الأطعمة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة حيث انه يحتوي على كمية كبيرة من الحديد ومجموعة فيتامينات В والزنك كما يمكن تناول مخلل الملفوف، ولكن فقط عن طريق التخمير الطبيعي الحقيقي أو الكبد.