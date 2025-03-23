طارق الجنايني: للحريفة جزء ثالث.. والنجاح فاق التوقعات

أكد المنتج طارق الجنايني، أن فيلم الحريفة حقق نجاحاً كبيراً بعد عرض الجزء الأول، وهو ما حمس فريق العمل للجزء الثاني بشكل أسرع.

وتابع المنتج طارق الجنايني في تصريحات له ببرنامج "عرب وود" أن فكرة أعمال الأجزاء في الغالبية لا تحقق نفس نجاح الجزء الأول، ليس في مصر فقط، ولكن على مستوى السينما العالمية.

وأكمل الجنايني أن نجاح الجزء الثاني لفيلم الحريفة فاق كل توقعاته، وكل فريق العمل، بل وتعدى نجاح الجزء الأول.

وأضاف المنتج طارق الجنايني أن الفيلم سيقدم الجزء الثالث، ولكن ليس في الوقت الحالي، وأنه مازال بنفس الحماس للجزء الثالث.