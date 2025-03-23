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الأحد 23 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

طارق الجنايني: للحريفة جزء ثالث.. والنجاح فاق التوقعات

فيلم الحريفة
فيلم الحريفة
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أكد المنتج طارق الجنايني، أن فيلم الحريفة حقق نجاحاً كبيراً بعد عرض الجزء الأول، وهو ما حمس فريق العمل للجزء الثاني بشكل أسرع.

وتابع المنتج طارق الجنايني في تصريحات له ببرنامج "عرب وود"  أن فكرة أعمال الأجزاء في الغالبية لا تحقق نفس نجاح الجزء الأول، ليس في مصر فقط، ولكن على مستوى السينما العالمية.

وأكمل الجنايني أن نجاح الجزء الثاني لفيلم الحريفة فاق كل توقعاته، وكل فريق العمل، بل وتعدى نجاح الجزء الأول.

وأضاف المنتج طارق الجنايني أن الفيلم سيقدم الجزء الثالث، ولكن ليس في الوقت الحالي، وأنه مازال بنفس الحماس للجزء الثالث.

طارق الجنايني المنتج طارق الجنايني فيلم الحريفة فيلم الحريفة