أطباء جامعة حلوان يجرون جراحة نادرة في بث مباشر لتسع دول بحوض البحر المتوسط

نجح فريق طبي من مستشفي بدر الجامعي التابع لجامعة حلوان في تنفيذ بث حي لجراحة دقيقة ضمن فعاليات مؤتمر ENDO MED 2025، الذي شهد مشاركة تسع دول من حوض البحر المتوسط. تميزت الجراحة، التي تم بثها مباشرةً، بإجراء عملية شق عضلة البواب بالمنظار، والتي استغرقت 20 دقيقة فقط، وسط إشادة واسعة من الخبراء العالميين بمهارة الفريق الطبي المصري.

أجرى العملية الدكتور أحمد مدكور والدكتور عمرو الفولي، بمشاركة فريق طبي متميز ضم الدكتورة ندى الدمياطي، الدكتور حمدي السيد، والدكتور عمرو عبد العظيم، بينما تولى التخدير الدكتور أحمد الطوانسي، في تعاون يعكس التكامل والاحترافية داخل مستشفيات جامعة حلوان.

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير في مستوى الخدمات الطبية والتعليمية بالجامعة، ويؤكد قدرة الفرق الطبية المصرية على تحقيق نجاحات عالمية في مختلف التخصصات.

كما أعربت الدكتورة رشا رفاعى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن فخرها بفريق العمل الذي نجح في إتمام الجراحة بمستوى احترافي متميز، مؤكدةً أن هذا الحدث يعكس كفاءة الأطباء المصريين وقدرتهم على المنافسة عالميًا.

لاقت العملية إشادة واسعة من الخبراء الدوليين المشاركين في المؤتمر، الذين أثنوا على دقة التنفيذ، حيث وصفوا الأداء بأنه "عرض احترافي متميز"، وأشادوا بسرعة ودقة الإجراء الذي تم تقديمه في بث مباشر أمام المختصين من مختلف الدول.