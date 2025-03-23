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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تسقط 97 طائرة روسية مسيرة.. واختفاء 25 عن الرادار

مسيرة روسية
مسيرة روسية
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أسقطت قوات الدفاع الأوكرانية 97 طائرة مسيرة من أصل 122 طائرة أطلقتها روسيا خلال فترة الليل فيما اختفت 25 طائرة مسيرة أخرى عن الرادار.


وأوضحت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم /الأحد/ - أن سلاح الطيران وقوات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية ومجموعات النيران المتنقلة التابعة للقوات الجوية والدفاع الأوكرانية تصدت للهجوم الجوي.
وحتى صباح اليوم، تم تأكيد إسقاط 97 طائرة مسيرة هجومية من طراز "شاهد" (وأنواع أخرى من الطائرات المسيرة) في جنوب وشمال وغرب ووسط أوكرانيا.
وفقًا لسلاح الجو الأوكراني، استخدمت روسيا الليلة الماضية عددا أكبر من الطائرات المسيرة الهجومية (122 وحدة على الأقل) والطائرات المسيرة المقلدة (25 وحدة).
واستهدف الهجوم الروسي مناطق كييف، وخاركوف، وسومي، وتشرنيجوف، وأوديسا، ودونيتسك.

قوات الدفاع الأوكرانية طائرة مسيرة روسيا