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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مندوب فلسطين بالجامعة العربية يؤكد دعم مصر الدائم للقضية الفلسطينية

مندوب فلسطين الدائم
مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك
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 أكد مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، دعم مصر الدائم للقضية الفلسطينية منذ عام 1948، مضيفا أن مصر رفضت على مدار الأشهر الماضية تهجير الشعب الفلسطيني في المطلق من أراضيه.


وأشاد العكلوك، في تصريح خاص لقناة "إكستر نيوز"، بدور مصر في الوساطة لحقن دماء الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار، كما أشاد بالخطة المصرية الفلسطينية
والتي تم تبنيها من قبل القمة العربية والتي من ثم تم تبنيها من قبل وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.
وقال مندوب فلسطين الدائم، إن الجامعة العربية دعت في قرارها خلال اجتماعها الطارئ للدورة غير العادية للمندوبين الدائمين إلى ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومجرمي الحكومة الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني للدول ذي الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن قرار الجامعة تناول ضرورة متابعة المجموعة العربية تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أساس أن إسرائيل دولة عدوة للسلام وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك قرارات محكمة العدل الدولية التي أصدرت خلال ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية، ثلاثة أوامر احترازية ملزمة لمنع أعمال جريمة الإبادة الجماعية، ورغم ذلك تستمر إسرائيل في جرائمها رغم كل مبادرات السلام معها.
وأوضح السفير مهند العكلوك أنه يتعين على الدول العربية إدراك أن إسرائيل ليست فقط تهدد الأمن القومي العربي، بل تعتدي عليه من خلال محاولتها ضم وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية سواء من خلال ضم حوالي من 60 إلى 80 % من الضفة الغربية أواحتلالها لجنوب لبنان والجولان السوري المحتل ومساحات واسعة من جنوب غرب سوريا ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني.
وأكد مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية، ضرورة تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية بشأن اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية ودبلوماسية ضد إسرائيل، مشددا على أهمية مقاطعة الشركات التي تعمل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي، إدراج المنظمات الإرهابية الإسرائيلية على لائحة قوائم الإرهاب العربية، مطالبا بإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية خاصة من قبل الدول العربية المنضمة لـ ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع الطيران المدني الإسرائيلي من التحليق بالأجواء العربية وتجميد العلاقات معها.

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