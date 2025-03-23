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الأحد 23 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يتابع استعدادات حدائق القناطر الخيرية لعيد الفطر المبارك

حدائق القناطر
حدائق القناطر
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تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، استعدادات حدائق القناطر الخيرية لعيد الفطر المبارك وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا التابعه لوزاره الري.

ووجه محافظ القليوبية في بيان له اليوم، برفع حاله التأهب استعدادا لاستقبال الزوار خلال فترة الأعياد من خلال توفير كافة الخدمات من أعمال الصيانة والنظافة والتأمين والتنظيم حتى يتمكن الزوار من الاستمتاع بأجازة العيد.

كما وجه بتكثيف أعمال الصيانة اللازمة لشبكات المرافق للحدائق وملحقاتها وكذلك أعمال نظافة المشايات والمسطحات الخضراء ودورات المياه بالإضافة إلى مراجعة أعمال دهانات البلدورات والبرجولات الخشبية و البوابات والمنشأت مع تكثيف أعمال نظافة واجهات الحدائق النيلية من خلال ازالة ورد النيل والحشائش والمخلفات العامة.

في سياق متصل قامت الإدارة بالانتهاء من أعمال تطوير حديقه "أهالينا" بمساحة 6 أفدنة - أحدث الحدائق المنضمة لقاطرة التطوير، و من المقرر افتتاحها للجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك لتساعد في تخفيف كثافة أعداد الزوار على الحدائق الأخرى.

يذكر أن حدائق الري بالقناطر الخيرية من مقاصد النزهة المتميزة بمساحة (70) فدان والتي شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث انتهت وزارة الموارد المائية والري من تطوير العديد من الحدائق بمساحات مختلفة مثل حديقة لؤلؤة الشرق (14) فدان، والمركز الثقافي (9) أفدنة ، والنيل (8) أفدنة، والبحيرة (3) أفدنة، والياسمين (8) أفدنة، والتوفيقي (3) أفدنة، والزهور (4) أفدنة، والجزيرة (6) أفدنة، والنخيل (7) أفدنة ، وحديقه أ (6) أفدنة.

حدائق القناطر

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القناطر الخيرية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حدائق القناطر الخيرية عيد الفطر المبارك وزارة الموارد المائية