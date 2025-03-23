جامعة قناة السويس: بدء التقدبيم لدورة "الاستراتيجية والأمن القومي (9)" بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا

أعلن مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس عن بدء التقديم لدورة "الاستراتيجية والأمن القومي (9)"، والتي تُنظم بالتعاون مع الأكاديمية، لصالح الجامعة، بمقر مركز إعداد القادة، في إطار استكمال دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، أن هذه الدورة تأتي في إطار سعي الجامعة لتعزيز وعي المشاركين بالقضايا الاستراتيجية والأمن القومي، وتنمية مهاراتهم في التحليل السياسي والاستراتيجي، بما يواكب تطورات المرحلة الحالية.

تُقام الدورة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، وإشراف عام الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فيما يتولى الإشراف التنفيذي الأستاذ الدكتور محمد فتوح غنيم، مدير مركز إعداد القادة والمشرف العام على الدورة، بالتنسيق مع الدكتورة رنا محمد عبد العال، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالجامعة.

وذكر الدكتور محمد عبد النعيم أن المركز يحرص على تقديم برامج تدريبية متكاملة تُسهم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الوطنية والإقليمية، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين في الدورة.

من جانبه أفاد الدكتور محمد فتوح غنيم أنه من المقرر أن تنعقد الدورة خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو 2025، يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك بمقر مركز إعداد القادة، الواقع في الطابق الرابع بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

يستهدف البرنامج التدريبي الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والليسانس بجامعة قناة السويس، وطلاب الدراسات العليا سواء بالجامعة أو من جامعات أخرى، إلى جانب خريجي الجامعات والمعاهد العليا، والعاملين بالجامعة، وأعضاء الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

تشترط الدورة أن يكون المتقدم مقيدًا بإحدى الكليات أو حاصلًا على مؤهل عالٍ (بكالوريوس أو ليسانس)، ولا يحق التسجيل في أكثر من دورة في التوقيت ذاته. كما يُلزم المشاركون بالحضور بنسبة 100% دون تغيب أو اعتذار، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وسداد الرسوم المقررة وفقًا لما هو معلن.

يُعد يوم الخميس 17 أبريل 2025 آخر موعد لتسجيل البيانات عبر النموذج الإلكتروني والانضمام إلى مجموعة الواتساب المخصصة للدورة، فيما تنتهي مهلة سداد الرسوم يوم الأحد 27 أبريل 2025، مع إعطاء الأولوية بأسبقية الحجز. وقد تم تحديد رسوم الاشتراك بمبلغ 550 جنيهًا لمنتسبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس، و600 جنيه لطلاب الدراسات العليا، و650 جنيهًا لموظفي القطاع الحكومي المرشحين من جهات عملهم، فيما تبلغ قيمة الاشتراك 700 جنيه للموظفين الحكوميين غير المرشحين، والعاملين بالقطاع الخاص، والخريجين.

للتسجيل، يمكن للمهتمين تعبئة النموذج عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/wxdHJ2ryDhh5Ae3aA

كما يمكن الانضمام إلى مجموعة الواتساب الخاصة بالدورة عبر الرابط التالي:

https://chat.whatsapp.com/C0dubQt0HkgE9jbCGYRMff

يشرف على الدورات الدكتورة مناي شاهين وكيل المركز لشئون الأنشطة ، والدكتور باسم المغربي وكيل المركز لشئون المقر.