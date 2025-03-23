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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة القناة تنظم المؤتمر العلمي البيئي الأول حول دور الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على البيئة أبريل المقبل

رئيس جامعه قناه السويس
رئيس جامعه قناه السويس
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تنظم كلية الحاسبات والمعلومات بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس المؤتمر العلمي البيئي الأول تحت عنوان "دور الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025 بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي في المجالات الحديثة، وخاصة تلك التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الحاسبات والمعلومات، أن المؤتمر يتيح للباحثين والطلاب فرصة لعرض دراساتهم حول توظيف التقنيات الحديثة في القضايا البيئية، بما يساهم في تطوير حلول مستدامة.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي في هذا المجال، موضحًا أن استقبال الأبحاث وملخصاتها مستمر حتى 22 أبريل 2025 .

وأكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المؤتمر يتماشى مع توجهات الجامعة في ربط البحث العلمي بقضايا المجتمع، مضيفةً أن قطاع خدمة المجتمع يعمل على تعزيز المبادرات البيئية من خلال مخرجات البحث العلمي.

ويشرف على تنظيم المؤتمر الدكتور محمد عبدالله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر نبيل، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث سيتم مناقشة مجموعة من المحاور التي تسلط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.

جدير بالذكر أن المشاركة البحثية في المؤتمر تُحتسب ضمن متطلبات الترقية الأكاديمية، مما يتيح للباحثين فرصة للإسهام في تطوير تطبيقات علمية مبتكرة في هذا المجال.

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