اليوم.. طقس معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 22 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية و جنوب البلاد و طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء .

كما يشهد اليوم الاحد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 10 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمي والصغري 12 درجة .