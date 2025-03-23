الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لسكان حي تل السلطان برفح بالإخلاء الفوري

أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا "عاجلا" وفوريا للفلسطينيين المقيمين في حي تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة بإخلاء المنطقة.

وفي منشور على منصمة /إكس/، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، خريطة للمنطقة المقرر إخلاؤها، قائلا إن "المنطقة التي تتواجدون فيها تُعتبر منطقة قتال خطرة؛ حيث يُنفذ الجيش عمليات هناك".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" طلب أدرعي من سكان منطقة تل السلطان النزوح سيرا على الأقدام فورا عبر طريق غوش قطيف باتجاه منطقة المواصي على الساحل جنوب غربي القطاع.

وحذر من البقاء في تل السلطان أو التحرك عبر طرق أخرى قائلا: إن ذلك "يُعرض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر.. أخلوا المنطقة فورا".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت اتفاق وقف اطلاق النار فى قطاع غزة ونفذت غارات جوية عنيفة أسفرت عن مقتل وجرح المئات من الفلسطينيين، كما توغلت بريا فى مناطق متفرقة من القطاع ومنعت دخول دخول المساعدات الإنسانية وأغلقت الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري؛ وتعرقل جهود العودة لوقف اطلاق النار بالقطاع.