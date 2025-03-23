كوريا الجنوبية: مصرع وإصابة 10 أشخاص جراء حرائق الغابات المستعرة في جنوب البلاد

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم /الأحد/ مصرع أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء حرائق الغابات المستعرة في عدة مناطق بجنوب البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم، أن الحرائق، التي انطلقت شرارتها الأولى في منطقة "سانتشونج" بمقاطعة "جيونجسانج الجنوبية" يوم الجمعة الماضي، تسببت في إجلاء أكثر من 1500 شخص عن منازلهم، علاوة على تدمير عشرة منازل في منطقة "سانتشونج" و24 منزلا في منطقة "ويسونج".

والتهمت حرائق الغابات الضخمة 3286 هكتارا من الغابات من بينها حوالي 1800 هكتار في "ويسونج"، و1300 هكتار تقريبا في "سانتشونج" و85 هكتارا في منطقة "أولجو" و70 هكتارا في مدينة "جيمهاي".

ومنذ يوم الجمعة الماضي، نشرت السلطات الكورية أكثر من 4800 فرد، بينهم رجال إطفاء، لمكافحة حرائق الغابات المستعرة في وقت متزامن كما تم الاستعانة بنحو مئة مروحية.

