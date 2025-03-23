دراسة صادمة|"أدمغتنا" تحتوي على ملعقة صغيرة من البلاستيك.. و5 خطوات للنجاة

كشفت دراسة طبية حديثة قام بأجرها فريق من الباحثون من مستشفى لاهاي والمركز الطبي في بيرلينغتون بولاية ماساتشوستس، كيفية الوقاية من خطر الجزيئات البلاستيكية الدقيقة، وفقا لما نشرته مجلة نيويورك بوست.

أظهرت النتائج أن أدمغتنا قد تحتوي على ما يعادل ملعقة صغيرة من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة مما يثير مخاوف صحية كبيرة ومع تزايد الأدلة على وجود هذه الجزيئات في الدم،والرئتين، والكلى، وحتى المشيمة.

تزداد الحاجة إلى اتخاذ تدابير للحد من التعرض لخطر الجزيئات البلاستيكية والتي تتمثل في الآتي للحد من التعرض للجزيئات البلاستيكية الدقيقة:

1.استخدم مياه الصنبور المفلترة بدلًا من المياه المعبأة، حيث أظهرت الدراسات أن ذلك يقلل من استهلاك البلاستيك بنسبة تصل إلى 90%.

2. اختر أكياس الشاي الورقية أو أوراق الشاي الطبيعية بدلًا من أكياس الشاي البلاستيكية التي تطلق مليارات الجزيئات البلاستيكية عند نقعها في الماء الساخن.

3. اغلِ الماء وقم بتصفيته، إذ يمكن أن يقلل ذلك من وجود الجزيئات البلاستيكية بنسبة تصل إلى 90%.

4. استبدل ألواح التقطيع البلاستيكية بأخرى خشبية أو معدنية لتجنب انتقال الجزيئات إلى الطعام.

5. لا تستخدم الحاويات البلاستيكية في الميكروويف، حيث يساهم ذلك في إطلاق كميات كبيرة من الجزيئات البلاستيكية.