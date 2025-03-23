استشهاد 20 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة

استشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون، صباح اليوم /الأحد/، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.



وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف قوات الاحتلال لمنزل لعائلة عاشور في حي الجنينة برفح، وباستشهاد مواطنين في منطقة الحشاشين في رفح، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال لمنزل لعائلة شعت بحي النصر شمال المدينة.

وفي خان يونس، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة للاحتلال على منزل لعائلة أبو دقة منطقة الفخاري شرقا، واستشهدت مواطنتان بينهما طفلة وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لمنزل في الحي الياباني غرب المدينة، واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف خيمة للنازحين في منطقة المواصي، واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لمنزل لعائلة الأغا شمال المدينة.

وأصيب 4 فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في حي التفاح شرق مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه في فجر الثلاثاء الماضي، استأنف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة؛ ما أسفر حتى مساء الخميس عن نحو 600 شهيد وأكثر من ألف جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

ويرتكب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.