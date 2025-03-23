قبل عيد الفطر.. وصايا الأطباء للنجاة من لذة كحك العيد ومخاطر الإفراط في تناوله

يعتبر كحك العيد من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في العديد من الدول العربية، حيث تتفنن الأسر في إعداده وتقديمه للضيوف والأحباب. ورغم لذة هذه الحلوى التقليدية، إلا أن الإفراط في تناولها قد يشكل خطراً على الصحة، خاصةً مع ارتفاع محتواها من السعرات الحرارية والدهون والسكريات.

مخاطر الإفراط في تناول كحك العيد:

من جانبه قال استشارى الباطنة والسكر وطب الطوارئ دكتور حسام موافى لـ"البوابة نيوز" كل عيد ومصر بخير ، محذرا من الإفراط في تناول كحك العيد، ويصفه بأنه "عادة سيئة جداً"؛ لأن الجهاز الهضمي لا يتحمل الإفراط في تناول الحلويات.



وأوضح دكتور حسام موافي: تتلخص مخاطر الإفراط فى تناول كحك العيد فى زيادة الوزن حيث يحتوي كحك العيد على كميات كبيرة من السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن عند الإفراط في تناوله، مما يؤدى إلى اضطرابات الجهاز الهضمي بسبب تناول كميات كبيرة من الكحك عسر الهضم والانتفاخ والإمساك، نظراً لارتفاع محتواه من الدهون والنشويات والسكريات ، والنتيجه الحتمية الإفراط هى ارتفاع مستويات السكر في الدم لأن الكحك يحتوي على نسبة عالية من السكريات، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، خاصةً لدى مرضى السكري، وكذلك ارتفاع مستويات الكوليسترول بسبب احتواء الكحك على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأخطر تلك التأثيرات السلبية على مرضى الكلى نتيجة الإفراط في تناول الكحك يؤثر على الكلى، ويزيد من نسبة السكر في الدم، مما يشكل خطراً على مرضى الكلى.



وصايا للنجاة من مخاطر كحك العيد

وفى ذات السياق قال استشارى الباطنة والسكر الدكتور أحمد مساعد لـ "البوابة نيوز" : أنصح مرضى الكلى والسكر بتناول كميات قليلة من حلويات العيد، وشرب الماء بكثرة، وعدم الخروج عن الوجبات الأساسية.

ويوضح أن الإفراط في تناول الكحك يؤثر على الكلى، ويزيد من نسبة السكر في الدم.



وأوصى دكتور أحمد مساعد بالاعتدال في الكميات بتناول كميات معتدلة من الكحك، وعدم الإفراط فيه ، وتوزيع الوجبات على مدار اليوم، وعدم تناول الكحك دفعة واحدة ، والاكثار من شرب كميات كافية من الماء والسوائل الأخرى، لتعويض السوائل المفقودة، وتسهيل عملية الهضم إلى جانب ذلك تناول الفاكهة والخضروات الطازجة، لاحتوائها على الألياف التي تساعد على الهضم و ممارسة الرياضة بانتظام، لحرق السعرات الحرارية الزائدة واستبدال السمن البلدي بالزبده وتقليل كمية السكر في الكعك و تناول الكعك بعد وجبة الطعام، وليس على معدة فارغة ، وتجنب تناول الكعك قبل النوم مباشرة، وضرورة قراءة الملصق الغذائي للكعك، لمعرفة السعرات الحرارية والدهون والسكر، والأهم استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية، فاستشر طبيبك قبل تناول الكعك.

تحقيق التوازن الغذائى

وفى ذات السياق قالت استشارى التغذية دكتورة منة الله سمير لـ "البوابة نيوز" : يمكن استبدال بعض المكونات في وصفة كحك العيد لتقليل السعرات الحرارية والدهون، مثل استخدام دقيق القمح الكامل بدلاً من الدقيق الأبيض، وتقليل كمية السكر.



وأضافت: يمكن أيضاً تناول الكحك مع مشروبات صحية مثل الشاي الأخضر أو عصير الليمون، للمساعدة على الهضم.

وتجنب تناول الكحك الذي يحتوي على كميات كبيرة من المكسرات، خاصةً إذا كنت تعاني من حساسية المكسرات.



وفي النهاية نشير إلى أنه يمكن الاستمتاع بكحك العيد دون الإضرار بالصحة، وذلك من خلال الاعتدال في تناوله واتباع النصائح الصحية المذكورة أعلاه.