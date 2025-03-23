اسعار الذهب اليوم الأحد 23 مارس 2025

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، الموافق 23 مارس 2025.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4891 جنيهًا للبيع، 4869 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4280 جنيهًا للبيع، 4260 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3669 جنيهًا للبيع، 3651 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2853 جنيهًا للبيع، 2840 جنيهًا للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 34240 ألف جنيه للبيع، 34080 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأونصة 152141 جنيهًا للبيع، 151430 جنيهًا للشراء.