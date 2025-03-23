لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلي تنظم إفطارا رمضانيا

نظمت لجنة الحوار والعلاقات بمجمع القاهرة الإنجيلي بالشراكة مع الكنيسة الإنجيلية بشبرا الخيمة ، احتفالية افطار جماعي تحت شعار “المحبة لا تسقط أبدا".

ورحب راعي الكنيسة القس ماكن زكريا بكل الضيوف

وقد تميز اللقاء بالمحبة والوحدة، والنسيج الواحد.

وشارك باللقاء القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس أسامة ناروز رئيس لجنة الحوار والعلاقات بمجمع القاهرة الإنجيلي المشيخي.

كما حضر الافطار عدد كبير من القيادات الدينية على رأسهم فضيلة الشيخ أحمد مصطفى عبد النبي مفتش بإدارة أوقاف شبرا الخيمة غرب

والشيخ صالح منصور عبد المجيد، إمام وخطيب بإدارة أوقاف شبرا الخيمة غرب

و النائب مجاهد نصار مع آخرين،

وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية وكذلك عدد من القيادات الشعبية ومن عامة الشعب والجيران.

كما تضمن اللقاء كلمات من القس رفعت فكري والدكتور القس أسامة ناروز ومن السيد النائب مجاهد نصار ومن الأمة أكدت على الترابط الوطني والحب الذي يجمع المصريين دون تفرقة وأن الله المُحب يبارك حياتنا بمحبتنا لبعضنا البعض وبنبذنا للكراهية والتعصب. والالتفاف خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.