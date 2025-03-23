بأسهل الطرق.. تعرف على خطوات تحضير شورت كيك الفراولة

إذا كنت تبحث عن حلوى خفيفة ولذيذة مثالية، فإليك شورت كيك الفراولة الشهية ، حيث يتم تحضيرها بطريقة سهلة وخفيفة على المعدة، مما يجعلها الخيار الأمثل للاستمتاع بمذاق رائع دون الشعور بالثقل.

إليك طريقة تحضيرها خطوة بخطوة

المكونات

- 250 غرام دقيق

- 100 غرام سكر

- 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح

- 115 غرام زبدة، منقوعة ومبردة

- 1/2 كوب حليب

- 1 بيضة

- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

- 1 كوب فراولة، مقطعة إلى نصفين

- سكر للتنقيط (اختياري)

الخطوات

1. *تحضير الصينية*: سخن الفرن إلى 180 درجة مئوية. ادهن صينية خبز بمقاس 20 سم مع الزبدة وغطها بورق الخبز.

2. *خلط المكونات الجافة*: في وعاء، اخلط الدقيق، السكر، بيكنج بودر، والملح.

3. *إضافة الزبدة*: أضف الزبدة المبردة إلى خليط الدقيق واخلط حتى يصبح الخليط مثل الفتات الخشنة.

4. *خلط الحليب والبيض والعصير*: في وعاء آخر، اخلط الحليب، البيض، والعصير حتى يتجانس الخليط.

5. *دمج الخلطةين*: أضف خليط الحليب إلى خليط الدقيق واخلط حتى يتجانس الخليط ولا يتبقى أي كتل.

6. *إضافة الفراولة*: أضف الفراولة إلى الخليط واخلط برفق حتى تتوزع الفراولة بالتساوي.

7. *صب الخليط في الصينية*: اسكب الخليط في الصينية المعدة وامرحه برفق لتحقيق سطح مستو.

8. *الخبز*: اخبز الكيك في الفرن المسخن لمدة 35-40 دقيقة، أو حتى يصبح لون السطح ذهبيًا ويخرج عود الشوكة نظيفًا عند غرزها في وسط الكيك.

9. *التهيئة للتقديم*: اترك الكيك يبرد في الصينية لمدة 10 دقائق قبل نقله إلى شبكة تبريد ليتبرد تمامًا. يمكن تنقيط الكيك بسكر قبل التقديم إذا رغبت في ذلك.

النصائح

- تأكد من أن الزبدة باردة جدًا قبل استخدامها، حيث يساعد ذلك في الحصول على قوام خفيف ومثالي للكيك.

- لا تفرك خليط الدقيق والزبدة كثيرًا، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى كيك كثيف.

- استخدم فراولة طازجة للحصول على أفضل نكهة.

استمتع بصنع وتقديم هذه الوصفة الرائعة!