بأسهل الطرق.. تعرف على خطوات تحضير شورت كيك الفراولة

إذا كنت تبحث عن حلوى خفيفة ولذيذة مثالية، فإليك شورت كيك الفراولة الشهية ، حيث يتم تحضيرها بطريقة سهلة وخفيفة على المعدة، مما يجعلها الخيار الأمثل للاستمتاع بمذاق رائع دون الشعور بالثقل.
إليك طريقة تحضيرها خطوة بخطوة
المكونات
- 250 غرام دقيق
- 100 غرام سكر
- 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح
- 115 غرام زبدة، منقوعة ومبردة
- 1/2 كوب حليب
- 1 بيضة
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
- 1 كوب فراولة، مقطعة إلى نصفين
- سكر للتنقيط (اختياري)
الخطوات
1. *تحضير الصينية*: سخن الفرن إلى 180 درجة مئوية. ادهن صينية خبز بمقاس 20 سم مع الزبدة وغطها بورق الخبز.
2. *خلط المكونات الجافة*: في وعاء، اخلط الدقيق، السكر، بيكنج بودر، والملح.
3. *إضافة الزبدة*: أضف الزبدة المبردة إلى خليط الدقيق واخلط حتى يصبح الخليط مثل الفتات الخشنة.
4. *خلط الحليب والبيض والعصير*: في وعاء آخر، اخلط الحليب، البيض، والعصير حتى يتجانس الخليط.
5. *دمج الخلطةين*: أضف خليط الحليب إلى خليط الدقيق واخلط حتى يتجانس الخليط ولا يتبقى أي كتل.
6. *إضافة الفراولة*: أضف الفراولة إلى الخليط واخلط برفق حتى تتوزع الفراولة بالتساوي.
7. *صب الخليط في الصينية*: اسكب الخليط في الصينية المعدة وامرحه برفق لتحقيق سطح مستو.
8. *الخبز*: اخبز الكيك في الفرن المسخن لمدة 35-40 دقيقة، أو حتى يصبح لون السطح ذهبيًا ويخرج عود الشوكة نظيفًا عند غرزها في وسط الكيك.
9. *التهيئة للتقديم*: اترك الكيك يبرد في الصينية لمدة 10 دقائق قبل نقله إلى شبكة تبريد ليتبرد تمامًا. يمكن تنقيط الكيك بسكر قبل التقديم إذا رغبت في ذلك.
النصائح
- تأكد من أن الزبدة باردة جدًا قبل استخدامها، حيث يساعد ذلك في الحصول على قوام خفيف ومثالي للكيك.
- لا تفرك خليط الدقيق والزبدة كثيرًا، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى كيك كثيف.
- استخدم فراولة طازجة للحصول على أفضل نكهة.
استمتع بصنع وتقديم هذه الوصفة الرائعة!