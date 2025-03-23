بأسهل الطرق.. تعرف على طريقة عمل الجبن الشيدر

الجبن الشيدر هو نوع من الجبن الشهي والمفضّل في العديد من الثقافات، إليك طريقة صنع الجبن الشيدر في المنزل:
المكونات
- 1 لتر حليب بقرى كامل الدسم
- 1/4 كوب لبن حامض أو خلاصة لبن حامض
- 1/2 ملعقة صغيرة إنزيم الرنين (مستخلص من المعدة الداخلية للعجول)
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح
- ماء بارد
الأدوات
- قدر كبير
- ميزان حرارة
- منخل
- قطعة قماش ناعمة أو منشفة
- وعاء بلاستيكي أو زجاجي
الطريقة
خطوة 1: تسخين الحليب*
- اسخن الحليب في القدر الكبير حتى يصل إلى درجة حرارة 32 درجة مئوية.
- استخدم ميزان الحرارة لضمان الوصول إلى الدرجة المطلوبة.
خطوة 2: إضافة الخلاصة الحامضة والإنزيم
- أضف الخلاصة الحامضة أو لبن الحامض إلى الحليب الدافئ.
- اخلط جيدًا لضمان توزيع الخلاصة بشكل متساوٍ.
- أضف إنزيم الرنين واخلط جيدًا.
خطوة 3: ترك الخليط للترسب
- اترك الخليط في القدر لمدة 45 دقيقة إلى ساعة، حتى يترسب الجبن ويتجمد السائل (الماء الزبادي).
- يجب أن يصل الخليط إلى درجة حرارة الغرفة خلال هذه الفترة.
*خطوة 4: فصل الجبن عن السائل*
- استخدم المنخل لفصل الجبن عن السائل.
- ضع القماش الناعم أو المنشفة فوق المنخل لجمع الجبن.
*خطوة 5: ضغط الجبن*
- ضع الجبن في القماش أو المنشفة واربطه بقطعة من الخيط أو الشريط.
- ضع الجبن تحت ضغط خفيف لمدة 2-3 ساعات، حتى يتخلص من المزيد من السائل.
خطوة 6: تشكيل الجبن*
- بعد الضغط، قم بتشكيل الجبن إلى شكل دائري أو مستطيل، حسب الرغبة.
خطوة 7: التخلص من الماء الزبادي*
- اترك الجبن يبرد في الثلاجة لمدة 2-3 ساعات.
- بعد ذلك، قم بتخلص من الماء الزبادي المتبقي.
خطوة 8: التخزين*
- قم بتخزين الجبن في وعاء بلاستيكي أو زجاجي في الثلاجة.
- يمكن تخزين الجبن لمدة تصل إلى 6 أشهر في الثلاجة.
النصائح
- استخدم حليب بقرى كامل الدسم للحصول على جبن ذو نكهة غنية.
- تأكد من استخدام إنزيم الرنين النقي للحصول على جبن ذو قوام جيد.
- لا تفرك الجبن كثيرًا أثناء الضغط، حتى لا يصبح قاسيًا.
- يمكنك إضافة الملح إلى الجبن بعد تشكيله، إذا رغبت في ذلك.
هذه طريقة صنع الجبن الشيدر في المنزل. تذكر أن الجودة والطعم يعتمدان على جودة المكونات والطريقة التي تتبعها.