بأسهل الطرق.. تعرف على طريقة عمل الجبن الشيدر

الجبن الشيدر هو نوع من الجبن الشهي والمفضّل في العديد من الثقافات، إليك طريقة صنع الجبن الشيدر في المنزل:

المكونات

- 1 لتر حليب بقرى كامل الدسم

- 1/4 كوب لبن حامض أو خلاصة لبن حامض

- 1/2 ملعقة صغيرة إنزيم الرنين (مستخلص من المعدة الداخلية للعجول)

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح

- ماء بارد

الأدوات

- قدر كبير

- ميزان حرارة

- منخل

- قطعة قماش ناعمة أو منشفة

- وعاء بلاستيكي أو زجاجي

الطريقة

خطوة 1: تسخين الحليب*

- اسخن الحليب في القدر الكبير حتى يصل إلى درجة حرارة 32 درجة مئوية.

- استخدم ميزان الحرارة لضمان الوصول إلى الدرجة المطلوبة.

خطوة 2: إضافة الخلاصة الحامضة والإنزيم

- أضف الخلاصة الحامضة أو لبن الحامض إلى الحليب الدافئ.

- اخلط جيدًا لضمان توزيع الخلاصة بشكل متساوٍ.

- أضف إنزيم الرنين واخلط جيدًا.

خطوة 3: ترك الخليط للترسب

- اترك الخليط في القدر لمدة 45 دقيقة إلى ساعة، حتى يترسب الجبن ويتجمد السائل (الماء الزبادي).

- يجب أن يصل الخليط إلى درجة حرارة الغرفة خلال هذه الفترة.

*خطوة 4: فصل الجبن عن السائل*

- استخدم المنخل لفصل الجبن عن السائل.

- ضع القماش الناعم أو المنشفة فوق المنخل لجمع الجبن.

*خطوة 5: ضغط الجبن*

- ضع الجبن في القماش أو المنشفة واربطه بقطعة من الخيط أو الشريط.

- ضع الجبن تحت ضغط خفيف لمدة 2-3 ساعات، حتى يتخلص من المزيد من السائل.

خطوة 6: تشكيل الجبن*

- بعد الضغط، قم بتشكيل الجبن إلى شكل دائري أو مستطيل، حسب الرغبة.

خطوة 7: التخلص من الماء الزبادي*

- اترك الجبن يبرد في الثلاجة لمدة 2-3 ساعات.

- بعد ذلك، قم بتخلص من الماء الزبادي المتبقي.

خطوة 8: التخزين*

- قم بتخزين الجبن في وعاء بلاستيكي أو زجاجي في الثلاجة.

- يمكن تخزين الجبن لمدة تصل إلى 6 أشهر في الثلاجة.

النصائح

- استخدم حليب بقرى كامل الدسم للحصول على جبن ذو نكهة غنية.

- تأكد من استخدام إنزيم الرنين النقي للحصول على جبن ذو قوام جيد.

- لا تفرك الجبن كثيرًا أثناء الضغط، حتى لا يصبح قاسيًا.

- يمكنك إضافة الملح إلى الجبن بعد تشكيله، إذا رغبت في ذلك.

هذه طريقة صنع الجبن الشيدر في المنزل. تذكر أن الجودة والطعم يعتمدان على جودة المكونات والطريقة التي تتبعها.