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الأحد 23 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بأسهل الطرق.. تعرف على طريقة عمل الجبن الشيدر

صورة ارشفيه
صورة ارشفيه
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الجبن الشيدر هو نوع من الجبن الشهي والمفضّل في العديد من الثقافات، إليك طريقة صنع الجبن الشيدر في المنزل:

 المكونات
- 1 لتر حليب بقرى كامل الدسم
- 1/4 كوب لبن حامض أو خلاصة لبن حامض
- 1/2 ملعقة صغيرة إنزيم الرنين (مستخلص من المعدة الداخلية للعجول)
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح
- ماء بارد

الأدوات 
- قدر كبير
- ميزان حرارة
- منخل
- قطعة قماش ناعمة أو منشفة
- وعاء بلاستيكي أو زجاجي

 الطريقة
خطوة 1: تسخين الحليب*
- اسخن الحليب في القدر الكبير حتى يصل إلى درجة حرارة 32 درجة مئوية.
- استخدم ميزان الحرارة لضمان الوصول إلى الدرجة المطلوبة.

خطوة 2: إضافة الخلاصة الحامضة والإنزيم
- أضف الخلاصة الحامضة أو لبن الحامض إلى الحليب الدافئ.
- اخلط جيدًا لضمان توزيع الخلاصة بشكل متساوٍ.
- أضف إنزيم الرنين واخلط جيدًا.

خطوة 3: ترك الخليط للترسب
- اترك الخليط في القدر لمدة 45 دقيقة إلى ساعة، حتى يترسب الجبن ويتجمد السائل (الماء الزبادي).
- يجب أن يصل الخليط إلى درجة حرارة الغرفة خلال هذه الفترة.

*خطوة 4: فصل الجبن عن السائل*
- استخدم المنخل لفصل الجبن عن السائل.
- ضع القماش الناعم أو المنشفة فوق المنخل لجمع الجبن.

*خطوة 5: ضغط الجبن*
- ضع الجبن في القماش أو المنشفة واربطه بقطعة من الخيط أو الشريط.
- ضع الجبن تحت ضغط خفيف لمدة 2-3 ساعات، حتى يتخلص من المزيد من السائل.

خطوة 6: تشكيل الجبن*
- بعد الضغط، قم بتشكيل الجبن إلى شكل دائري أو مستطيل، حسب الرغبة.

خطوة 7: التخلص من الماء الزبادي*
- اترك الجبن يبرد في الثلاجة لمدة 2-3 ساعات.
- بعد ذلك، قم بتخلص من الماء الزبادي المتبقي.

خطوة 8: التخزين*
- قم بتخزين الجبن في وعاء بلاستيكي أو زجاجي في الثلاجة.
- يمكن تخزين الجبن لمدة تصل إلى 6 أشهر في الثلاجة.

 النصائح
- استخدم حليب بقرى كامل الدسم للحصول على جبن ذو نكهة غنية.
- تأكد من استخدام إنزيم الرنين النقي للحصول على جبن ذو قوام جيد.
- لا تفرك الجبن كثيرًا أثناء الضغط، حتى لا يصبح قاسيًا.
- يمكنك إضافة الملح إلى الجبن بعد تشكيله، إذا رغبت في ذلك.

هذه طريقة صنع الجبن الشيدر في المنزل. تذكر أن الجودة والطعم يعتمدان على جودة المكونات والطريقة التي تتبعها.

المكونات الأدوات الطريقة التصائح