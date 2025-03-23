بالفيديو.. ترامب يعلن عن تطوير مقاتلة "أف 47" من الجيل السادس

فجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاجأة جديدة، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وألهمت مخيلة المحللين العسكريين والاستراتيجيين، بكشفه عن أن الولايات المتحدة بصدد تطوير مقاتلة جديدة من الجيل السادس ستحمل اسم "أف 47". وقال إن شركة "بوينغ" فازت بعقد تطوير المقاتلة لصالح سلاح الجو الأمريكي، ضمن برنامج الهيمنة الجوية للجيل التالي (NGAD).

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن سلاح الجو بصدد تطوير أول طائرة مقاتلة من الجيل السادس، مثيرا تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل، الذين ركزوا على ما قاله الرئيس بأن المقاتلة الجديدة "تحلق منذ 5 سنوات".

وقال ترامب "بتوجيهاتي، تمضي القوات الجوية الأمريكية قدما في مشروع أول طائرة مقاتلة من الجيل السادس في العالم، رقم ستة، من الجيل السادس، لا شيء في العالم يضاهيها، وستعرف باسم أف 47". وكشف ترامب أن شركة بوينغ قد منحت عقد تطوير المقاتلة، الأحدث من نوعها عالميا.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض بحضور وزير الدفاع بيت هيغسث ورئيس أركان سلاح الجو الجنرال ديفيد ألوين، كشف ترامب أن النسخة التجريبية من "أف 47" كانت تحلق سرا منذ نحو خمسة أعوام، مؤكدًا أن "هذه الطائرة ستشكل نقلة نوعية في مستقبل القوات الجوية الأميركية".

وأضاف أن هذا الإعلان يأتي بعد أشهر من الغموض أحاط بالبرنامج نتيجة تحديات الميزانية وتغير الأولويات الدفاعية، ما دفع إلى إجراء مراجعة شاملة قبل اتخاذ القرار النهائي.

ويُنظر إلى "إف-47" على أنها المقاتلة الأكثر تطورا في تاريخ الولايات المتحدة، مع قدرات متقدمة في التخفي والتسلح والذكاء الاصطناعي، تستطيع التحليق حاملة طائرات مسيّرة، ما يجعلها حجر الأساس في استراتيجية التفوق الجوي الأميركي خلال العقود المقبلة.