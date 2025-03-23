ونش يطيح بعدد من السيارات بحدائق الأهرام والقبض على السائق.. صور

الأحد 23/مارس/2025 - 04:26 ص

شهدت منطقة حدائق الأهرام حادثًا مروعًا، حيث فقد سائق ونش السيطرة على المركبة في شارع الضغط، مما أدى إلى اصطدامه بعدد من السيارات المتوقفة وإلحاق أضرار جسيمة بها.

ووفقًا لشهود العيان، فإن الونش كان يسير بسرعة زائدة قبل أن يفقد السائق التحكم فيه، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي وسائقي السيارات في المنطقة. وعلى الفور، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على السائق، وبدأت التحقيقات معه لمعرفة أسباب الحادث، وما إذا كان ناتجًا عن خلل فني في المركبة أو إهمال من السائق. كما تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها في الشارع.