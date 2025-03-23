مظاهرات حاشدة في فرنسا ضد العنصرية واليمين المتطرف ودعمًا لغزة

شهدت فرنسا، السبت، موجة احتجاجات حاشدة شارك فيها أكثر من 90 ألف شخص في مختلف المدن الفرنسية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية. ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للعنصرية واليمين المتطرف، كما أعربوا عن تضامنهم مع غزة من خلال التلويح بالأعلام الفلسطينية والهتاف بشعارات داعمة للقضية الفلسطينية.

تأتي هذه المظاهرات وسط تصاعد التوترات بين الحكومة الفرنسية واليسار السياسي، الذي يتهم الحكومة بالتقرب من اليمين المتطرف عبر اتخاذ موقف أكثر تشددًا بشأن الهجرة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو قد هدد مؤخرًا بـ"إلغاء" اتفاق 1968، الذي يمنح الجزائريين في فرنسا وضعًا خاصًا في التنقل والإقامة والعمل، وذلك في حال لم تستقبل الجزائر مواطنيها الذين صدر بحقهم قرارات إبعاد.