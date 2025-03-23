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الأحد 23 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مظاهرات حاشدة في فرنسا ضد العنصرية واليمين المتطرف ودعمًا لغزة

مظاهرات حاشدة في
مظاهرات حاشدة في فرنسا
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شهدت فرنسا، السبت، موجة احتجاجات حاشدة شارك فيها أكثر من 90 ألف شخص في مختلف المدن الفرنسية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية. ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للعنصرية واليمين المتطرف، كما أعربوا عن تضامنهم مع غزة من خلال التلويح بالأعلام الفلسطينية والهتاف بشعارات داعمة للقضية الفلسطينية.

تأتي هذه المظاهرات وسط تصاعد التوترات بين الحكومة الفرنسية واليسار السياسي، الذي يتهم الحكومة بالتقرب من اليمين المتطرف عبر اتخاذ موقف أكثر تشددًا بشأن الهجرة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو قد هدد مؤخرًا بـ"إلغاء" اتفاق 1968، الذي يمنح الجزائريين في فرنسا وضعًا خاصًا في التنقل والإقامة والعمل، وذلك في حال لم تستقبل الجزائر مواطنيها الذين صدر بحقهم قرارات إبعاد.

مظاهرات حاشدة فرنسا ضد العنصرية اليمين المتطرف دعم غزة