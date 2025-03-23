إعلام إسرائيلي: وزراء الكابينت صوتوا لصالح إنشاء هيئة لإدارة الهجرة من غزة

الأحد 23/مارس/2025 - 03:22 ص

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزراء الكابينت صوتوا لصالح إنشاء هيئة لإدارة الهجرة من قطاع غزة.

وذكر الإعلام الإسرائيلي، الأحد، أن الوزراء في جلسة الكابينت اطلعوا على خطط لمواصلة حصار قطاع غزة وتعزيز الضغط العسكري على حماس.

وحذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، من خطوات الحكومة الإسرائيلية التي ستؤدي لبدء حرب أهلية، مؤكدا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع إلى ذلك علنًا.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، خلال تظاهرات تل أبيب: "إذا قررت الحكومة عدم الانصياع لقرارات المحكمة العليا فسنشل الاقتصاد ولن ندفع الضرائب".

وأكد أنه إذا قررت حكومة نتنياهو عدم الامتثال للمحكمة العليا فيجب وقف إسرائيل بأكملها.