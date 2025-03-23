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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

شكر وتقدير من جمعية راهبات الصليب لزيارة المطران إياد الطوال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استقبل «بيت العناية الإنسانية» بالإردن المطران إياد الطوال، النائب البطريركي للاّتين في الأردن، في زيارة مميزة هي الأولى من نوعها لهذا المركز الذي تشرف على خدمته راهبات الصليب.

رافقه الأب عماد الطوال، كاهن رعية اللاّتين في الفحيص، حيث جال الجميع في أرجاء البيت وتعرّفوا على الخدمات المقدمة للمسنين في أجواء من المحبة والاهتمام.

وأعرب المطران عن إعجابه الكبير بالتفاني الذي تبذله راهبات الصليب في رعاية المسنين، مثمنًا جهودهن في خدمة المجتمع، ومؤكدًا على أهمية هذا العمل الإنساني الذي يجسد رسالة المحبة والعطاء.

ووجهت جمعية راهبات الصليب الشكر الي المطران على هذه الزيارة المباركة التي تعزز الروابط بين الكنيسة والمجتمع، وتلقي الضوء على الرسالة السامية التي تحملها مؤسساتنا في خدمة المحتاجين 

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