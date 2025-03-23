اغتيال عضو المكتب السياسي لحماس «صلاح البردويل» في غارة إسرائيلية بغزة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأحد، باغتيال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت جنوب قطاع غزة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووسائل إعلام فلسطينية مقتل البردويل، أحد قياداتها السياسية، جراء القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس.

ووفقًا لوسائل إعلام مقربة من حماس، فقد أسفرت الغارة عن مقتل البردويل وزوجته.

وكان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه قد أصدر أوامر للجيش بشن غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار تصعيد عسكري جديد ضد الحركة.