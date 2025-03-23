الإسماعيلي يصارع بيراميدز في كأس عاصمة مصر

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره بيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب الإسماعيلية في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى الدراويش بقيادة المدير الفني تامر مصطفى مواجهة بيراميدز في بطولة كأس عاصمة مصر من أجل تحقيق الفوز الأول في البطولة وتصحيح المسار متسلحا بالمعنويات المرتفعة بعد الفوز على طلائع الجيش في الدوري.

في المقابل يخطط فريق بيراميدز لمواصلة النتائج الرائعة في الموسم الحالي على صعيد جميع البطولات حيث يتصدر جدول الدوري الممتاز وتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وحقق الفوز في الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب الإسماعيلي وبيراميدز

يمتلك بيراميدز 3 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة بعد الفوز في الجولة الأولى على فريق الاتحاد السكندري، بينما خسر الإسماعيلي من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.

تاريخ مواجهات الإسماعيلي وبيراميدز

وتحمل مباراة الغد بين الإسماعيلي وبيراميدز في كأس عاصمة مصر رقم 19 في مواجهات الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 18 مباراة بجميع المسابقات، نجح بيراميدز في الفوز بـ10 لقاءات، فيما فاز الإسماعيلي في 4 مباريات وتعادل الفريقان في 4 مباريات.

أحرز لاعبو بيراميدز خلال مواجهات الإسماعيلى 29 هدفا، فيما سجل أبناء الدراويش 21 هدفا، ويعد رمضان صبحى هداف المواجهات بـ5 أهداف وإيمانويل بناهينى هداف الإسماعيلى بـ3 أهداف