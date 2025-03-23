غضب في القلعة الحمراء بسبب إجازات كولر

تسيطر حالة من الغضب على مسئولي الأهلي بسبب الحالة الفنية والبدنية التي ظهرت على عدد كبير من اللاعبين مؤخرا وخاصة في مباراة إنبي بكأس عاصمة مصر، وتلقى هزيمة في بداية مشوار الفريق بالبطولة.

وحمل مسئولو النادي الأهلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق المسئولية بسبب الإجازات التي منحها المدرب للاعبين من التدريبات في الفترة الأخيرة والسفر إلى بلاده.

وتحدثت لجنة التخطيط للكرة مع كولر في الساعات الماضية حول هذا الأمر والدي سيكون له تأثير سلبي على الفريق في المواجهات المصيرية القبلة خاصة قبل أيام من مباراة الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة من أجل تصحيح المسار بعد الهزيمة من إنبي في بداية مشواره بكأس عاصمة مصر يوم الخمس الماضي.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قاد التدريبات الجمعة بعد العودة من سويسرا عقب نهاية الإجازة التي حصل عليها خلال فترة التوقف الدولي حيث قاد الفريق في مباراة إنبي سامي قمصان، المدرب العام.

وتحدث «كولر» مع لاعبي الأهلي وطالبهم ببذل قصاري جهدهم خلال مباريات كأس عاصمة مصر، وأن مباريات البطولة بروفة قوية قبل مواجهة الهلال السوداني، ضمن ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 1 أبريل المقبل.

كما حذر «كولر» لاعبي الفريق من غياب التركيز والتكاسل بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به معظم اللاعبين في مباراة إنبي، وعنف كولر اللاعبين، وأنه لن يسمح بالتهاون او الاستهتار من بعض اللاعبين وسيكون مصير أي لاعب مقصر التجميد والاستبعاد.