الجيش الأمريكي ينشر مدمرة إضافية مزودة بصواريخ موجهة قرب الحدود مع المكسيك

أعلن الجيش الأمريكي، السبت، عن نشر مدمرة أخرى مزودة بصواريخ موجهة في المياه القريبة من الحدود الأمريكية المكسيكية، في خطوة تأتي في سياق تعزيز حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة غير الشرعية.

وذكرت القيادة الشمالية الأمريكية أن إرسال المدمرة الجديدة يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الحدودي، مشيرةً إلى أن التحديات الأمنية التي تفرضها الهجرة غير النظامية والتهديدات المحتملة تتطلب إجراءات دفاعية إضافية.

ولم تذكر القيادة تفاصيل محددة حول طراز المدمرة أو نوع الصواريخ التي تحملها، ولكن يُعرف أن المدمرات المجهزة بصواريخ موجهة تُستخدم عادةً في مهام الردع والمراقبة وحماية الحدود البحرية.

يأتي هذا التطور وسط تصاعد الجدل حول سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي جعل من تعزيز الأمن الحدودي أحد الركائز الأساسية لحملته. كما أن هذه الخطوة تتزامن مع استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ تدابير عسكرية إضافية لمواجهة الوضع.