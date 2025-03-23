محكمة أمريكية تُلزم "باير" بدفع 2.1 مليار دولار بسبب مبيد عشبي مرتبط بالسرطان

أصدرت هيئة محلفين بولاية جورجيا الأمريكية حكمًا يقضي بإلزام شركة باير الألمانية بدفع 2.1 مليار دولار لأحد المدعين، الذي أكد أن مبيد "راوند أب"، الذي تنتجه الشركة، تسبب في إصابته بالسرطان، وفقًا لما أعلنه مكتب محاماة ممثل للمدعي يوم الجمعة.

ويُعد هذا الحكم واحدًا من أكبر الأحكام الصادرة في القضايا المرتبطة بالمبيد، وهو أحدث انتكاسة قانونية لشركة "باير"، التي تُعتبر من كبرى الشركات العالمية في صناعة المبيدات والبذور. وسارعت الشركة الألمانية إلى الإعلان عن نيتها الطعن في الحكم، مؤكدةً أن القرار يتعارض مع الأدلة العلمية والتقييمات التنظيمية الدولية.

تواجه شركة باير آلاف القضايا بسبب مزاعم تربط مبيد "راوند أب" بالإصابة بالسرطان، حيث سبق أن دفعت الشركة حوالي 10 مليارات دولار لتسوية دعاوى مماثلة. ومع ذلك، لا تزال أكثر من 60 ألف دعوى قضائية مُعلقة، مما دفع الشركة إلى تخصيص 5.9 مليار دولار لمواجهة التكاليف القانونية المحتملة.

وتعود ملكية مبيد "راوند أب" إلى شركة مونسانتو الأمريكية، التي استحوذت عليها "باير" عام 2018 مقابل 63 مليار دولار، وهو ما وضعها في مواجهة قانونية مستمرة بسبب الادعاءات الصحية المتعلقة بالمبيد.

وفقًا لبيان صادر عن مكتبي المحاماة "أرنولد وإيتكين" و"كلاين آند سبيكتر"، فإن الحكم يتضمن 65 مليون دولار كتعويضات، إضافةً إلى ملياري دولار كعقوبات ضد شركة "باير".

وفي ردها على القرار، أكدت الشركة الألمانية في بيان لها أنها لا توافق على حكم هيئة المحلفين، معتبرةً أنه يتعارض مع الأدلة العلمية وإجماع التقييمات التنظيمية العالمية. كما أشارت إلى أن التعويضات في القضايا السابقة التي وصلت إلى أحكام نهائية قد تم تخفيضها بنسبة 90% مقارنة بالمبالغ الأصلية التي قررتها هيئات المحلفين.

تعتزم "باير" الطعن في الحكم، مشيرةً إلى "حجج قانونية قوية" من شأنها إلغاء الحكم أو تقليل حجم التعويضات، التي وصفتها بأنها "مفرطة وغير دستورية".

ويُتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على القضايا الأخرى التي لا تزال معلقة، مما قد يُعرّض الشركة لخسائر إضافية ما لم تتمكن من التوصل إلى تسويات قانونية جديدة.