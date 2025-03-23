بنك الاستثمار الأوروبي يعتزم مضاعفة تمويله للأمن والدفاع الأوروبيين

وافق بنك الاستثمار الأوروبي على سلسلة من التدابير لتعزيز الاستثمار في الأمن والدفاع والمواد الخام الحيوية، حيث من المتوقع أن تضاعف بموجبها مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي استثماراتها في مشاريع الأمن والدفاع هذا العام على الأقل إلى مستوى قياسي جديد.

كما اعتمد مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي مبادرة استراتيجية جديدة للمواد الخام الحيوية، من شأنها أن تعزز دور مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي كمقدم رئيسي للتمويل والدعم الاستشاري للمشاريع عبر سلسلة القيمة بأكملها داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، مما يساهم في تحقيق أهداف قانون المواد الخام الحيوية للاتحاد الأوروبي.

وأوضح البنك أن الوصول الآمن إلى المواد الخام الحيوية أمر بالغ الأهمية للتحولات الخضراء والرقمية في أوروبا، وهو أمر ضروري لضمان القدرة التنافسية العالمية للصناعة الأوروبية، بما في ذلك في مجالات الأمن والدفاع والفضاء الجوي.

وتتضمن المبادرة الجديدة تمويلًا متوقعًا بقيمة 2 مليار يورو للاستثمار في المواد الخام الحيوية هذا العام.

وقالت رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو: "هذه الموافقة تؤكد رسالة واضحة أصدرها القادة الأوروبيون: علينا تعزيز قدرات أوروبا الأمنية والدفاعية".

وقرر مجلس إدارة البنك توسيع صلاحيات مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل صناعة الأمن والدفاع والبنية الأساسية في أوروبا، بما يتماشى مع المقترحات التي صدق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي في اجتماع المجلس الأوروبي الخاص في 6 مارس الجاري."

ولن يكون هناك سقف محدد مسبقًا للتمويل في هذا المجال، والذي سيتم تحديده سنويًا في الخطة التشغيلية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي.

وسيمكّن هذا مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي من الاستجابة لاحتياجات التمويل بطريقة تحمي عملياتها، وتحافظ على مركز مالي قوي لمشاريع الأمن والدفاع والاستثمارات في مجالات مثل الثكنات ومرافق التخزين والمركبات البرية والجوية والطائرات بدون طيار والمروحيات والرادارات والأقمار الصناعية والإلكترونيات المتقدمة والدفع والبصريات وحماية الحدود البرية والتنقل العسكري والبنية التحتية الحيوية وإزالة الألغام وإزالة التلوث والفضاء والأمن السيبراني وتقنيات مكافحة التشويش والمعدات العسكرية وحماية البنية التحتية لقاع البحر والبحث.

وستساهم هذه القرارات في تسهيل الاستثمار لتعزيز القدرات الدفاعية الصناعية في أوروبا، واستكمال الكتاب الأبيض الذي أصدرته المفوضية الأوروبية بشأن الدفاع الأوروبي وخطة "الاستعداد 2030"، مع تعزيز التكاتف بين حكومات الاتحاد الأوروبي والبنوك التجارية الوطنية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.

كما وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على توفير مبلغ إجمالي قدره 8.9 مليار يورو لتمويل جديد لمشاريع الموانئ والسكك الحديدية والتعليم والطاقة وتحديث الشبكات والمياه والاستثمار التجاري.

ويشمل ذلك الاستثمار الواسع النطاق في السكك الحديدية في جمهورية التشيك وألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا، ودعم ميناء في إستونيا، وتطوير المدارس في فرنسا والبرتغال، ومشاريع المياه في كينيا ولاتفيا، ومشاريع الطاقة في أندورا وألمانيا وإسبانيا.