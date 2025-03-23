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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيدات طائرة الزمالك تتوج ببطولة كأس مصر على حساب الأهلي

سيدات طائرة الزمالك
سيدات طائرة الزمالك
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تُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، بلقب كأس مصر، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 13

25 - 18

29 - 27

وتأهل الزمالك إلى الدور النهائي عقب الفوز على دلفي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بالدور نصف النهائي.

وحرص أحمد خالد حسانين، ورامي نصوحي، ومحمد طارق، ونيرة الأحمر أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، على حضور المباراة، لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبات.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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