رئيس الوزراء الكندي يعتزم حل البرلمان

ذكرت هيئة الإذاعة الكندية أن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني سيطلب اليوم الأحد، من حاكمة كندا العامة مارى سيمون حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات فدرالية عامة.

وأوضحت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي"، نقلا عن مصادر، أن "مدة الحملة الانتخابية تتراوح ما بين 37 و51 يوما. ولم يتم تأكيد يوم الانتخابات بعد، لكن من المتوقع أن يدلي الكنديون بأصواتهم إما يوم الاثنين 28 أبريل أو يوم 5 أيار مايو".

وكان رئيس الوزراء السابق جاستين ترودو، قد طلب من الحاكمة العامة في وقت سابق، عندما أعلن تنحيه من منصبه، تأجيل انعقاد البرلمان لغاية الاثنين 24 مارس، وهي وافقت على طلبه.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "غلوب آند ميل" أن كارني قرر الدعوة إلى انتخابات مبكرة وسط بيانات استطلاعية إيجابية.

ووفقا لاستطلاعات هيئة الإذاعة الكندية، فإن حزب كارني الليبرالي يحصل على 37.8% من الدعم، متقدما على حزب المحافظين بزعامة بيير بوليفير الذي حصل على 37.2%. وفي هذا السيناريو، قد يحصل الليبراليون على 176 مقعدا في البرلمان، والمحافظون على 133 مقعدا.