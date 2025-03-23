الأوبرا تطفئ أنوارها في «ساعة الأرض».. صور

بعد إعلان وزارة الثقافة المشاركة فى ساعة الأرض قامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بإطفاء أنوارها فى تجسيد عملى للفعالية العالمية الهادفة إلى لفت الانتباه لضرورة الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية التى يتعرض لها الكوكب.

تأتي مشاركة الأوبرا فى المبادرة الرمزية ساعة الأرض باعتبارها أحد أهم الصروح الإبداعية فى مصر والوطن العربى وتحقيقًا لرسالتها التنويرية السامية والرامية إلى تطوير وعي المجتمع وتنمية الإدراك الجمعي بمختلف القضايا الحياتية، وجاء إطفاء الأنوار سابقًا لموعد إقامة العروض ولم يؤثر على استمرار الأنشطة التى تم تنفيذها فى توقيتها المحدد.

يشار أن ساعة الأرض مبادرة عالمية انطلقت بمدينة سيدنى بأستراليا عام 2007 تهدف إلى الحفاظ على موارد الكوكب وتشجيع خفض إستهلاك الطاقة وتعمل على إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 حتى 9:30 مساء بالتوقيت المحلى للدول المشاركة في أحد أيام السبت خلال شهر مارس وذلك لرفع الوعي بأخطار التغير المناخى ونفذها العام الماضى أكثر من 180 دولة منها مصر التى تعد من أوائل الدول العربية التي شاركت بها سنويًا منذ عام 2008.