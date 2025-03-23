وزير الشباب يُكرم نسل الشهداء بالأمسيات الرمضانية

كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نسل الشهداء لـ٣٠ أسرة وفاءً لذكراهم، وذلك من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للمدن الشبابية والإدارة المركزية لتنمية الشباب، ضمن فعاليات الأمسيات الرمضانية "وصال"، والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب فن إدارة الحياة)، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

حضر الاحتفالية اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، علاء الدسوقي رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الدكتورة نيرفانا فاضل منسق عام مكتب فن إدارة الحياة بالوزارة، الشيخ عبد العزيز ربيع من الأزهر الشريف، والدكتورة هبه النجار عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، وقامت بإحياء الحفل الفرقة المحمدية للإنشاد الديني.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية توفير جميع سبل الراحة والدعم لأسر الشهداء، مشيرًا إلى أنه تم توفير عضوية مجانية لأقرب المنشآت الشبابية والرياضية لـ 30 أسرة شهيد، وذلك بهدف تعزيز مشاركة أسر الشهداء في الأنشطة الرياضية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأمسيات الرمضانية هي فرصة لتقوية الروابط بين أفراد المجتمع وتعزيز قيم التضامن والوحدة الوطنية.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بتشكيل لجنة خاصة ت١م في عضويته اللواء إسماعيل الفار مساعد أول الوزير لشئون الشباب والعلاقات الحكومية، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، وعلاء الدسوقي رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، لدراسة متطلبات أسر الشهداء وتلبية احتياجاتهم بما يسهم في تحسين حياتهم وتحقيق العيش الكريم لهم، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم الأسر التي قدمت أغلى ما لديها من أجل الوطن.

وتهدف الأمسيات الرمضانية "وصال" إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين الشباب، وإحياء الأجواء الروحانية للشهر الفضيل من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الدينية والثقافية والرياضية.

وتتضمن الفعاليات ندوات دينية، وأمسيات إنشادية، وفعاليات رياضية، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية تهدف إلى تنمية الوعي والمعرفة لدى الشباب، كما تشمل الأمسيات جلسات حوارية مفتوحة مع الشخصيات العامة ورموز الفكر والدين لتعزيز قيم التسامح والانتماء.

ومن المقرر أن تستمر الأمسيات الرمضانية طوال شهر رمضان الكريم.