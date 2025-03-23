الحلم يقترب من أجل إسعاد الشعب المصري.. الفراعنة يستعدون للقاء سيراليون

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن، للقاء نظيره منتخب سيراليون ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦، التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وفاز منتخب مصر، على إثيوبيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، أمس الأول الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دور المجموعات، لتصفيات كأس العالم ٢٠٢٦،والتي أقيمت على أرضية ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

وجاءت ثنائية منتخب مصر عن طريق محمد صلاح، الذي سجل الهدف الأول، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد مصطفى «زيزو» في الدقيقة ٤٠.

ويواصل منتخب مصر تصدره للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، حيث تصدر مجموعته برصيد ١٣ نقطة، وحل منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد ٨ نقاط، وسيراليون في المركز الثالث بنفس الرصيد ٨ نقاط، وجاءت غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد ٦ نقاط، وإثيوبيا في المركز الخامس برصيد ٣ نقاط، وتذيل جيبوتي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وحقق الفراعنة الفوز الرابع في المجموعة، وكانت البداية أمام جيبوتي٦-٠، ثم سيراليون ٢-٠، وبوركينا فاسو ٢-١، وتعادل مع غينيا بيساو١-١، والفوز على إثيوبيا ٢-٠.

‎وصلت أمس السبت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة، قادمة من المغرب بعد مواجهة أثيوبيا مساء أمس الأول الجمعة في اللقاء الذي انتهي بفوز مصر بهدفين دون رد ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

‎ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة سيراليون في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

ويسعى حسام حسن لقيادة الفراعنة إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث من أجل مواصلة تصدر المجموعة الأولى، والاقتراب أكثر من التأهل إلى كأس العالم ٢٠٢٦.

ويواصل منتخب مصر تدريباته، اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، بوجود ٢٤ لاعبًا بقائمة المنتخب، وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني- أحمد عيد - محمد عبدالمنعم - رامى ربيعة - خالد صبحي - حسام عبدالمجيد - أحمد نبيل «كوكا».

خط الوسط: مروان عطية - محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل عماد«دونجا» - محمود صابر- أحمد مصطفى «زيزو» - محمود حسن «تريزيجيه» - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدعم الكامل للمنتخب في مشواره نحو التأهل للمونديال، مُشددًا على أهمية حضور الجماهير خلال لقاء سيراليون لدعم المنتخب، وذلك لحسم بطاقة الصعود ومواصلة مسيرة الانتصارات.

ودعا «صبحي» الجماهير المصرية إلى مؤازرة المنتخب بقوة في اللقاء الحاسم، مُشيدًا بروح اللاعبين وأدائهم المتميز خلال مباراة إثيوبيا، ومؤكدًا ثقته في قدرتهم على تحقيق الهدف المنشود وإسعاد الشعب المصري أمام سيراليون.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الجميع يقف خلف المنتخب وجميع المنتخبات لتحقيق الانجازات التي تلبي تطلعات الجماهير المصرية ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المنافسات الرياضية القارية والعالمية.