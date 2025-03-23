بالقرآن الكريم.. دعاء يوم 22 من شهر رمضان المبارك 2025

تقدم «البوابة نيوز» أدعية يومية طوال شهر رمضان المبارك بحروف نورانية من آيات القرآن الكريم راجين من الله الاستجابة بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم ارزقنا الجنة واعتقنا من النار وبلغنا ليلة القدر يارب، اللهم تقبل منا الصيام والصلاة والقيام والتهجد والذكر والتسبيح والإطعام والزكاة والصدقة وصالح الأعمال يارب، اللهم انصر مصر نصرا مبينا يارب، اللهم انصر فلسطين على الصهاينة يارب، اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم ووساوسه وشروره يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم (۞وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ قَوۡمِهِۦ مِنۢ بَعۡدِهِۦ مِن جُندٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ (28) إِن كَانَتۡ إِلَّا صَيۡحَةٗ وَٰحِدَةٗ فَإِذَا هُمۡ خَٰمِدُونَ (29) يَٰحَسۡرَةً عَلَى ٱلۡعِبَادِۚ مَا يَأۡتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ (30) أَلَمۡ يَرَوۡاْ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ أَنَّهُمۡ إِلَيۡهِمۡ لَا يَرۡجِعُونَ (31) وَإِن كُلّٞ لَّمَّا جَمِيعٞ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُونَ (32) وَءَايَةٞ لَّهُمُ ٱلۡأَرۡضُ ٱلۡمَيۡتَةُ أَحۡيَيۡنَٰهَا وَأَخۡرَجۡنَا مِنۡهَا حَبّٗا فَمِنۡهُ يَأۡكُلُونَ (33) وَجَعَلۡنَا فِيهَا جَنَّـٰتٖ مِّن نَّخِيلٖ وَأَعۡنَٰبٖ وَفَجَّرۡنَا فِيهَا مِنَ ٱلۡعُيُونِ (34) لِيَأۡكُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتۡهُ أَيۡدِيهِمۡۚ أَفَلَا يَشۡكُرُونَ (35) ) صدق الله العظيم.

اللهم نعوذ بكلماتك التامة من كل هامة ولامة يارب، اللهم نعوذ بك من الفقر والكسل والبخل والمرض والجهل وغلبة الدين وقهر النفوس يارب، اللهم ارحمنا يا رحمن يارب، اللهم اغفر لنا يا غفار يارب، اللهم نعبدك حبا فيك وطمعا فى رحمتك وغفرانك يارب، اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فأعفوا عنا يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ (36) وَءَايَةٞ لَّهُمُ ٱلَّيۡلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظۡلِمُونَ (37) وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِي لِمُسۡتَقَرّٖ لَّهَاۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ (38) وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ (39) لَا ٱلشَّمۡسُ يَنۢبَغِي لَهَآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِۚ وَكُلّٞ فِي فَلَكٖ يَسۡبَحُونَ (40) وَءَايَةٞ لَّهُمۡ أَنَّا حَمَلۡنَا ذُرِّيَّتَهُمۡ فِي ٱلۡفُلۡكِ ٱلۡمَشۡحُونِ (41) وَخَلَقۡنَا لَهُم مِّن مِّثۡلِهِۦ مَا يَرۡكَبُونَ (42) وَإِن نَّشَأۡ نُغۡرِقۡهُمۡ فَلَا صَرِيخَ لَهُمۡ وَلَا هُمۡ يُنقَذُونَ (43) إِلَّا رَحۡمَةٗ مِّنَّا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٖ (44) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيكُمۡ وَمَا خَلۡفَكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ (45))صدق الله العظيم.

اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يا رب، اللهم انا نعوذ بك من شرور أنفسنا وظلمنا لأنفسنا وشرور من حولنا وظلمهم لنا يارب، اللهم نعوذ بك من الانس والجن يارب، اللهم تب علينا يارب، اللهم يا قابض يا باسط يا معين يا كريم يا عالم الغيب والشهادة يارب عدلك يارب، اللهم لطفك يارب، اللهم ارحم أمهاتنا وآبائنا واسكنهم الجنة يارب،وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَمَا تَأۡتِيهِم مِّنۡ ءَايَةٖ مِّنۡ ءَايَٰتِ رَبِّهِمۡ إِلَّا كَانُواْ عَنۡهَا مُعۡرِضِينَ (46) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطۡعِمُ مَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطۡعَمَهُۥٓ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ (47) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ (48) مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيۡحَةٗ وَٰحِدَةٗ تَأۡخُذُهُمۡ وَهُمۡ يَخِصِّمُونَ (49) فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ تَوۡصِيَةٗ وَلَآ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمۡ يَرۡجِعُونَ (50) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلۡأَجۡدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يَنسِلُونَ (51) قَالُواْ يَٰوَيۡلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرۡقَدِنَاۜۗ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلۡمُرۡسَلُونَ (52) إِن كَانَتۡ إِلَّا صَيۡحَةٗ وَٰحِدَةٗ فَإِذَا هُمۡ جَمِيعٞ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُونَ (53)) صدق الله العظيم.

اللهم نؤمن بك بقلب صادق يارب،اللهم ارزقنا من اوسع الأبواب رزقا حلالا يارب، اللهم اجعلنا ننفق بأعلى درجات الكرم فى سبيل رضاك يارب، اللهم ارحمنا يوم تبعث النفوس من مرقدها ويوم تحيى العظام وهى رميم يارب، اللهم اطعمنا ولا تحرمنا يارب،وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

فَٱلۡيَوۡمَ لَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗا وَلَا تُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ (54) إِنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ ٱلۡيَوۡمَ فِي شُغُلٖ فَٰكِهُونَ (55) هُمۡ وَأَزۡوَٰجُهُمۡ فِي ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ (56) لَهُمۡ فِيهَا فَٰكِهَةٞ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ (57) سَلَٰمٞ قَوۡلٗا مِّن رَّبّٖ رَّحِيمٖ (58) وَٱمۡتَٰزُواْ ٱلۡيَوۡمَ أَيُّهَا ٱلۡمُجۡرِمُونَ (59) ۞أَلَمۡ أَعۡهَدۡ إِلَيۡكُمۡ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعۡبُدُواْ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ (60) وَأَنِ ٱعۡبُدُونِيۚ هَٰذَا صِرَٰطٞ مُّسۡتَقِيمٞ (61) وَلَقَدۡ أَضَلَّ مِنكُمۡ جِبِلّٗا كَثِيرًاۖ أَفَلَمۡ تَكُونُواْ تَعۡقِلُونَ (62) هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ (63)

اللهم يا بارئ يا مصور الخلق يا خالق يا عظيم يا حى يا قيوم يا مالك الملك يا مقدر الأقدار للخلق قبل الخلق يارب قدر لنا الصحة والسعادة والستر وراحة البال والرزق الواسع الحلال يارب، اللهم اشفنا من كل داء يارب، اللهم اشفينا مما أصابنا من أمراض وارزقنا دواء كل داء يارب، اللهم ارفع عنا كل بلاء يارب، اللهم ارحم شهدائنا يارب، اللهم اجعلنا سند لكل محتاج يارب، واجعلنا نرعى كبار السن ونعطف على الصغار ونساعد الشباب يارب، ونساند كل الغارمات ونساند المعيلات واليتامى يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَضَرَب لَنَا مَثَلٗا وَنَسِيَ خَلۡقَهُۥۖ قَالَ مَن يُحۡيِ ٱلۡعِظَٰمَ وَهِيَ رَمِيمٞ (78) قُلۡ يُحۡيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٖۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلۡقٍ عَلِيمٌ (79) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلۡأَخۡضَرِ نَارٗا فَإِذَآ أَنتُم مِّنۡهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيۡسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخۡلُقَ مِثۡلَهُمۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلۡخَلَّـٰقُ ٱلۡعَلِيمُ (81) إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ (82) فَسُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيۡءٖ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ (83) ) صدق الله العظيم.

اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها ووحدة صف الأزهر والكنيسة يارب، اللهم احفظ مصر وأرضها وحدودها ومزارعها ومصانعها وشبابها وأطفالها ونسائها يارب، اللهم احفظ مصر وسمائها ومياهها وخيراتها ومواردها واموالها ونعمك عليها يارب، اللهم انصر مصر على كل من أراد بها شر يارب، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.