هالاند يعزز رقمه التاريخي في اكتساح النرويج لمولدوفا بتصفيات المونديال

اكتسح منتخب النرويج بقيادة نجمه إيرلينج هالاند، مضيفه مولدوفا بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب زيمبرو، في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

شارك هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي أساسيًا مع منتخب النرويج ضد مولدوفا، ولعب حتى الدقيقة 78، وسجل هدفًا من خماسية منتخب بلاده اليوم.

مباراة مولدوفا ضد النرويج

افتتح جوليان رييرسون مهرجان الأهداف في الدقيقة الخامسة، ليمنح منتخب النرويج التقدم المبكر، ثم عزز إيرلينج هالاند تقدم المنتخب النرويجي بهدف ثان في الدقيقة 23.

وسجل ثيلو آسجارد وألكسندر سورلوث هدفين متتاليين في الدقيقتين 38 و43، قبل أن يختتم ليونارد دونوم الخماسية في الدقيقة 69.

هالاند يواصل كتابة التاريخ مع منتخب النرويج

بهدفه في مباراة اليوم، عزز إيرلينج هالاند رقمه هدافًا تاريخيًا لمنتخب النرويج، حيث وصل إلى هدفه الـ39 في 40 مباراة دولية.

بتلك النتيجة، تصدر منتخب النرويج جدول ترتيب المجموعة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط، بينما تذيل منتخب مولدوفا الترتيب بلا نقاط.