محافظ الإسكندرية يقيل مدير مستشفى شرق المدينة بعد رصد عدد من التجاوزات

أقال الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مدير مستشفى شرق المدينة عقب جولة مفاجئة رصد خلالها عددًا من المخالفات والتجاوزات التي أثارت استياء المرضى المترددين على المستشفى.

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ غياب عدد كبير من أفراد الطاقم الطبي، إضافة إلى تكدس المرضى أمام وحدة اللقاح نتيجة عدم التنظيم، ما أدى إلى حالة من الاحتقان بعد انتظارهم لساعات طويلة في طوابير منذ الصباح لتلقي العلاج.

كما تفقد المحافظ مخازن الأدوية المركزية للوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية، واطلع على خدمات العيادات الخارجية، حيث استمع إلى شكاوى المرضى بشأن مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وبناءً على ما تم رصده، وجه محافظ الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتشكيل لجنة عاجلة لفحص الشكاوى والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية بشكل فوري.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المحافظة على ضمان تقديم خدمات ورعاية طبية عالية الجودة للمواطنين السكندريين.