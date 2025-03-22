سيراميكا يقسو على المحلة بثلاثية في كأس عاصمة مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا فوزًا كبيرًا على فريق غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن مباريات دور الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - سعد سمير - يوسف عفيفي.

خط الوسط: محمد توني - مازن ياسر - محمد عادل - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - احمد بيكهام - أحمد هاني - محمد رضا - محمد شكري - محمد صادق - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

تقدم سيراميكا كليوباترا مبكرًا عن طريق محمد عادل في الدقيقة الثانية، وفي الدقيقة 55 ضاعف مازن مرزوق النتيجة بهدف ثان، وفي الدقيقة 81 سجل فخري لاكاي الهدف الثالث للفريق.